FIS будет проводить гендерное тестирование для допуска лыжников к соревнованиям

Международная федерация лыжного спорта (FIS ) будет проводить гендерное тестирование спортсменов.

«После периода тщательных консультаций с ведущими экспертами в этой области FIS представила Совету научно обоснованную политику допуска к мужским и женским соревнованиям.

Условия допуска, изложенные в этой политике, основаны на наличии либо отсутствии так называемого гена SRY – гена, определяющего пол и располагающегося на Y‑хромосоме человека. По сути, только с отрицательным SRY можно будет участвовать в женских соревнованиях.

После того, как Совет утвердил политику допуска, FIS будет взаимодействовать с национальными лыжными ассоциациями и другими заинтересованными сторонами для разработки плана реализации», – говорится в пресс‑релизе FIS.

«Эта политика является краеугольным камнем нашей приверженности защите женского спорта, и мы убеждены, что есть только один справедливый и прозрачный способ сделать это: опираясь на науку и биологические факты», – отметил президент FIS Йохан Элиаш.