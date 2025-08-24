Российскую альпинистку Наговицину не будут пытаться забрать с пика Победы раньше июня 2026 года

Спасатели не будут пытаться забрать Наговицину с пика Победы раньше лета.

Об этом заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

12 августа 47-летняя россиянка Наталья Наговицина сломала ногу во время восхождения в Киргизии и застряла на высоте около 7200 м. 11 дней она провела при температуре минус 26 градусов без еды и воды под скалой «Птица».

Накануне SHOT сообщил, что Наговицина погибла.

«Наталья, как и ее напарники по группе, были не подготовлены к этому восхождению. По сути, группа была обречена. Таким решением они взяли ответственность и за себя, и за своих близких, и за всех, кто переживал и спасал их все это время.

Сейчас спасать там уже некого, только доставать. Сезон завершен, следующий начнется в конце июня следующего года. Раньше этого срока никто уже туда не пойдет, лагерь также в ближайшее время уберут, если еще не убрали.

Там лежит много людей начиная с 1960-х годов. И ни у кого не было мыслей ранее идти туда, чтобы доставать тела, хотя они должны быть у себя на родине в земле», – сказал Яковенко.