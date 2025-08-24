Дмитрий Губерниев: «Не думаю, что в зимних видах иностранцы будут массово воротить морду от российских спортсменов»

Губерниев высказался о возможном возвращении спортсменов-зимников на турниры.

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт заявил , что норвежцы порадовались бы возвращению России: «Норвегия была бы рада, если бы российские лыжники и биатлонисты бросили вызов нашим спортсменам в борьбе за олимпийскую славу, но это должно быть на основе какого-то мирного соглашения. Если это произойдет вовремя, тогда в феврале на Играх в Италии мы услышим прекрасный российский гимн».

– Как вы оцените заявление Салтведта?

– Полноценное участие наших спортсменов в Олимпийских играх действительно зависит от реальной политики. Если будут достигнуты масштабные договоренности, мы вернемся в течение нескольких дней после того, как стороны зафиксируют соглашение. Причем наши спортсмены не просто вернутся, а во многом и с флагом, и с гимном.

– Как думаете, действительно ли норвежцы ждут возвращения российских спортсменов и были бы рады нам?

– Щеки надувать может кто угодно. На чемпионате мира по водным видам спорта я, например, видел спортсменов из многих десятков стран, которые прекрасно относились к нашим ребятам. Они общались, фотографировались с нашими. Не думаю, что в зимних видах иностранцы будут массово воротить морду от российских спортсменов. Отдельные эпизоды у скандинавов могут быть, но не более того, – рассказал комментатор Дмитрий Губерниев .