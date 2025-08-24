  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Не думаю, что в зимних видах иностранцы будут массово воротить морду от российских спортсменов»
8

Дмитрий Губерниев: «Не думаю, что в зимних видах иностранцы будут массово воротить морду от российских спортсменов»

Губерниев высказался о возможном возвращении спортсменов-зимников на турниры.

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт заявил, что норвежцы порадовались бы возвращению России: «Норвегия была бы рада, если бы российские лыжники и биатлонисты бросили вызов нашим спортсменам в борьбе за олимпийскую славу, но это должно быть на основе какого-то мирного соглашения. Если это произойдет вовремя, тогда в феврале на Играх в Италии мы услышим прекрасный российский гимн».

– Как вы оцените заявление Салтведта?

– Полноценное участие наших спортсменов в Олимпийских играх действительно зависит от реальной политики. Если будут достигнуты масштабные договоренности, мы вернемся в течение нескольких дней после того, как стороны зафиксируют соглашение. Причем наши спортсмены не просто вернутся, а во многом и с флагом, и с гимном.

– Как думаете, действительно ли норвежцы ждут возвращения российских спортсменов и были бы рады нам?

– Щеки надувать может кто угодно. На чемпионате мира по водным видам спорта я, например, видел спортсменов из многих десятков стран, которые прекрасно относились к нашим ребятам. Они общались, фотографировались с нашими. Не думаю, что в зимних видах иностранцы будут массово воротить морду от российских спортсменов. Отдельные эпизоды у скандинавов могут быть, но не более того, – рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
logoсборная России (лыжные гонки)
Ян Петтер Салтведт
logoсборная России
logoсборная Норвегии
logoДмитрий Губерниев
logoсборная Норвегии
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Норвежский журналист Салтведт: «Для Трампа сценарием мечты было бы увидеть, как Россия получает олимпийские медали в феврале, а затем самому получить премию мира»
30вчера, 16:51
Дмитрий Губерниев: «Мы еще сразимся с Клэбо и будем нарезать круги почета на автомобилях Volvo»
321 августа, 16:21
Губерниев о норвежском журналисте Салтведте: «Насрать на него десять куч. Российские лыжники вернутся и надают по ушам его соотечественникам»
5126 июля, 08:47
Главные новости
Глава воронежской федерации лыж Мананков о потасовке с юным спортсменом: «Никаких комментариев не будет»
33 секунды назад
Степанова о потасовке главы воронежской федерации с подростком: «Наглядная иллюстрация того, как опасно в спорте сохранять ментальность «старой школы»
22 минуты назад
ФЛГР расследует информацию о потасовке между главой воронежской федерации и юным спортсменом
сегодня, 15:17
Глава Федерации лыжных гонок Воронежской области устроил потасовку с подростком в кофейне
35сегодня, 13:52Видео
Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Фоссесхолм и Вестад выиграли масс-старты на 4 км, Крюгер – 3-й, Клэбо – 7-й
2сегодня, 13:17
Пятикратная чемпионка мира в двоеборье Хансен переходит в прыжки с трамплина ради выступления на Олимпиаде
сегодня, 10:28
Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Далквист и Вике выиграли коньковые спринты, Фоснес и Шанава – 2-е
1вчера, 21:33
Норвежский журналист Салтведт: «Для Трампа сценарием мечты было бы увидеть, как Россия получает олимпийские медали в феврале, а затем самому получить премию мира»
30вчера, 16:51
«Мы сняли трусы и стояли, пока врач-мужчина осматривал нас». Прыгунья с трамплина Джонс пожаловалась, что ее вынудили раздеться на турнирном контроле во Франции
94вчера, 11:40
Норвежские прыгуны с трамплина Форфанг и Линдвик согласились на дисквалификацию за манипуляцию с костюмами на ЧМ-2025
11вчера, 10:26
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09