Напарник альпинистки Наговициной вернулся в Россию из Киргизии и будет проходить лечение

Напарник альпинистки Наговициной будет проходить лечение в Москве.

Об этом рассказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Роман Мокринский был в составе группы из четырех человек, которая совершала восхождение на пик Победы в Киргизии. Во время этого восхождения 47-летняя альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу и застряла на высоте около 7200 м.

Накануне SHOT сообщил, что Наговицина погибла.

«Он (Мокринский) в Москве. Будет проходить лечение, потому что есть признаки обморожения пальцев рук и другие повреждения. Сейчас важно это здоровье сохранить», – сказал Яковенко.