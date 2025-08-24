  • Спортс
  • Напарник альпинистки Наговициной вернулся в Россию из Киргизии и будет проходить лечение
3

Напарник альпинистки Наговициной вернулся в Россию из Киргизии и будет проходить лечение

Напарник альпинистки Наговициной будет проходить лечение в Москве.

Об этом рассказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Роман Мокринский был в составе группы из четырех человек, которая совершала восхождение на пик Победы в Киргизии. Во время этого восхождения 47-летняя альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу и застряла на высоте около 7200 м. 

Накануне SHOT сообщил, что Наговицина погибла. 

«Он (Мокринский) в Москве. Будет проходить лечение, потому что есть признаки обморожения пальцев рук и другие повреждения. Сейчас важно это здоровье сохранить», – сказал Яковенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
происшествия
ТАСС
Альпинизм
Наталья Наговицина
20 сентября 2022, 13:40
15 марта 2022, 08:39
