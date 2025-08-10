Сорина и Коростелев выиграли забег на 6,6 км с перепадом высоты 1069 метров в Швейцарии
Лыжники Сорина и Коростелев победили в забеге Free Fall Vertical в Швейцарии.
Забег на 6,6 км в перепадом высоты 1069 метров прошел 9 августа. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля бега в Санкт-Морице.
Татьяна Сорина преодолела дистанцию за 1 час и 3 минуты 58,6 секунды, Савелий Коростелев – за 51 минуту и 58,6 секунды.
Также участие в забеге приняли юниор Арсений Власов, занявший шестое место (59.57,6), и тренер лыжников Егор Сорин, показавший восьмой результат (1:03.58,2).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: журнал «Лыжный спорт»
