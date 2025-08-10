  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сорина и Коростелев выиграли забег на 6,6 км с перепадом высоты 1069 метров в Швейцарии
2

Сорина и Коростелев выиграли забег на 6,6 км с перепадом высоты 1069 метров в Швейцарии

Лыжники Сорина и Коростелев победили в забеге Free Fall Vertical в Швейцарии.

Забег на 6,6 км в перепадом высоты 1069 метров прошел 9 августа. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля бега в Санкт-Морице.

Татьяна Сорина преодолела дистанцию за 1 час и 3 минуты 58,6 секунды, Савелий Коростелев – за 51 минуту и 58,6 секунды. 

Также участие в забеге приняли юниор Арсений Власов, занявший шестое место (59.57,6), и тренер лыжников Егор Сорин, показавший восьмой результат (1:03.58,2).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: журнал «Лыжный спорт»
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoТатьяна Сорина (Алешина)
лыжные гонки
Бег
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
FIS может отстранить Линдвика и Форфанга от соревнований на три месяца из-за жульничества с костюмами
1вчера, 19:43
Вероника Степанова: «Дорогие журналисты, спросите Трампа про дискриминацию российских спортсменов. Он же «мастер сделки» – пусть придумает, как это исправить»
53вчера, 17:28
Коростелев о забеге в Швейцарии: «Из приятного — мы бежали с флагом. И комментатор на финише объявлял: «Атлет из России»
10 августа, 15:23
Российские ски-альпинисты еще не получили международные лицензии на олимпийский сезон
10 августа, 12:37
Лыжероллеры. Blink-2025. Фоссесхолм выиграла спринт свободным стилем, Лотта Венг – 2-я, Тириль Венг – 3-я
29 августа, 20:28
Лыжероллеры. Blink-2025. Клэбо выиграл коньковый спринт, Эвен Нортуг – 2-й, Вике – 3-й, Шанава – 6-й, Пеллегрино и Жув выбыли в 1/4 финала
19 августа, 20:10
Петтер Нортуг не планирует выступать на Олимпиаде-2026: «Если и думать о смене спортивного гражданства, то это на 2027 год»
19 августа, 17:16
Евгений Дементьев: «Надеемся, что все-таки дадут допуск на Олимпийские игры. Спортсмены всегда мечтают до последнего, поэтому, думаю, все равно все готовятся»
9 августа, 14:33
Лыжероллеры. Blink. Фермойлен выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем, Амундсен – 3-й, Клэбо – 25-й
78 августа, 18:36
Лыжероллеры. Blink. Мюльбак выиграл классический масс-старт на 50 км, Вииг – 2-й, Калланд-Олсен – 3-й
57 августа, 19:37
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09