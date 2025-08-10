Российские ски-альпинисты еще не получили международные лицензии на олимпийский сезон

Ски-альпинисты РФ еще не получили лицензии для участия в международных стартах.

По состоянию на 10 августа, на лицензии Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF) претендуют 106 спортсменов, 86 из них уже получили право выступать на чемпионатах и Кубках мира. Россиян среди получивших лицензии пока нет.

В сезоне-2024/25 российские спортсмены выступали на Кубке мира по ски-альпинизму в нейтральном статусе.

Обладателями лицензий ISMF являлись семь российских спортсменов – Никита Филиппов, который отобрался на Олимпиаду-2026, а также Павел Якимов, Андрей Федоров , Даниил Слушкин, Варвара Прохорова , Дарья Зинченко и Ирина Рачинская.

Стоимость оформления лицензии в прошлом сезоне составляла 5 тысяч евро.

