Лыжероллеры. Чемпионат России. Краснов выиграл коньковый масс-старт на 30 км, Смирнов – 2-й, Парфенов – 3-й

Андрей Краснов победил в масс-старте на лыжероллерном ЧР в Казани.

Чемпионат России по лыжероллерам Казань Мужчины 30 км, масс-старт, свободный стиль 1. Андрей Краснов – 48.44,4 2. Никита Смирнов – 0,2 3. Андрей Парфенов – 0,5 4. Глеб Ретивых – 1,1 5. Илья Кузнецов – 1,5 6. Евгений Кудрявцев – 1,6 7. Андрей Кузнецов – 1,7 8. Егор Солдаткин – 1,9 9. Илья Трегубов – 2,2 10. Денис Филимонов – 2,3 11-12. Никита Сорокин – 2,6 11-12. Денис Волотка (Казахстан) – 2,6