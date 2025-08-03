Лыжероллеры. Чемпионат России. Краснов выиграл коньковый масс-старт на 30 км, Смирнов – 2-й, Парфенов – 3-й
Андрей Краснов победил в масс-старте на лыжероллерном ЧР в Казани.
Чемпионат России по лыжероллерам
Казань
Мужчины
30 км, масс-старт, свободный стиль
1. Андрей Краснов – 48.44,4
2. Никита Смирнов – 0,2
3. Андрей Парфенов – 0,5
4. Глеб Ретивых – 1,1
5. Илья Кузнецов – 1,5
6. Евгений Кудрявцев – 1,6
7. Андрей Кузнецов – 1,7
8. Егор Солдаткин – 1,9
9. Илья Трегубов – 2,2
10. Денис Филимонов – 2,3
11-12. Никита Сорокин – 2,6
11-12. Денис Волотка (Казахстан) – 2,6
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
