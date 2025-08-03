  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжероллеры. Чемпионат России. Краснов выиграл коньковый масс-старт на 30 км, Смирнов – 2-й, Парфенов – 3-й
2

Лыжероллеры. Чемпионат России. Краснов выиграл коньковый масс-старт на 30 км, Смирнов – 2-й, Парфенов – 3-й

Андрей Краснов победил в масс-старте на лыжероллерном ЧР в Казани.

Чемпионат России по лыжероллерам

Казань

Мужчины

30 км, масс-старт, свободный стиль

1. Андрей Краснов – 48.44,4

2. Никита Смирнов – 0,2

3. Андрей Парфенов – 0,5

4. Глеб Ретивых – 1,1

5. Илья Кузнецов – 1,5

6. Евгений Кудрявцев – 1,6

7. Андрей Кузнецов – 1,7

8. Егор Солдаткин – 1,9

9. Илья Трегубов – 2,2

10. Денис Филимонов – 2,3

11-12. Никита Сорокин – 2,6

11-12. Денис Волотка (Казахстан) – 2,6

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России (лыжные гонки)
чемпионат России
результаты
лыжероллеры
Дмитрий Кондрашов
logoАндрей Парфенов
logoДенис Филимонов
Александр Гребенько
Алмаз Таипов
Дмитрий Баграшов
Иван Безматерных
Андрей Кузнецов (2000)
Евгений Кудрявцев
logoАндрей Краснов
Владислав Афанасьев
Данил Нечипоренко
Виктор Семенов
Иван Кочетков
Андрей Алипкин
Владимир Фролов
Никита Смирнов
Илья Трегубов
logoГлеб Ретивых
logoАндрей Мельниченко
Евгений Цепков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжероллеры. Чемпионат России. Жилинский победил в спринте, Макаров – 2-й, Присс – 3-й
2 августа, 10:41
Лыжероллеры. Чемпионат России. Солдаткин и Краснов выиграли эстафету, Кудрявцев и Парфенов – 2-е, Скрыпников и Алипкин – 3-и
1 августа, 10:27
Лыжероллеры. Чемпионат России. Коростелев выиграл гонку преследования на 15 км классикой, Терентьев – 2-й, Ардашев – 3-й
30 июля, 09:07
Главные новости
«Наши скандинавские партнеры придут извиняться, что их бес попутал, а теперь мудрый Трамп помог прозреть?» Степанова о словах Губерниева про участие россиян в Олимпиаде
56сегодня, 10:19
Лыжероллеры. Blink. Масгрэйв, Пеллегрино, Петтер Нортуг, Рее, Йенссен, Андерсен пробегут классический масс-старт на 50 км
2сегодня, 07:53
Елена Вяльбе: «Советское образование было сильнейшим в мире. Сейчас у учителей нет времени на объяснения – сплошные отчеты заполняют»
163вчера, 20:13
Двукратный олимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндал станет тренером Линдси Вонн
1вчера, 17:40
Blink. Lysebotn Opp. Крюгер выиграл забег в гору, Рее – 2-й, Андерсен – 3-й, Перро – 12-й, Жаклен – 30-й
12вчера, 14:24
Blink. Lysebotn Opp. Флетен и Аугдал победили в забеге в гору на 7,5 км дабл-полингом, Силье Ойре Шлинн – 2-я
6вчера, 14:11
Blink. Lysebotn Opp. Хайди Венг выиграла забег в гору, Фоснес – 2-я, Фоссесхолм – 3-я
2вчера, 11:13
Лыжник Сергей Шаров объявил о переходе в легкую атлетику
14 августа, 13:12
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартует в Кировске в ноябре, ЧР – в Южно-Сахалинске в феврале
64 августа, 06:00
Проект календаря Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
254 августа, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжероллеры. Blink. Шлинн, Флетен, Саннесс, Янатова, Калво, Лотта Венг выступят в классическом масс-старте на 50 км
сегодня, 08:02
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33