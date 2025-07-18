Садреев о призовых для прыгунов с трамплина: «За год в России зарабатываю столько же, сколько за последний сезон на Кубке мира»

Прыгун с трамплина Садреев рассказал о турнирах в России и о размере призовых.

– Серебро Олимпиады-2022 в Пекине не сделало твой вид спорта более привлекательным для зрителей. Поэтому давай расскажем, какие турниры сейчас есть у нас дома, кроме Кубка и чемпионата России?

– Летом также есть Кубок и чемпионат России. Появился старт, скажем так, контрольная точка перед летним чемпионатом страны – «Горный орел». Зимой проводятся Кубок «Металлинвест», «Кубок медной горы». Вот эти три старта добавились.

И я бы не сказал, кстати, что на эти соревнования не приходят люди. Ребята, которые занимаются медиа, хорошо их пиарят. Последний раз на «Металлинвесте» было немало людей, в Нижнем Тагиле все трибуны были практически заполнены.

– Тем не менее мне иногда попадаются видео со стартов у вас: на некоторые без слез не взглянешь – там фактически нет людей. Как прыгать в полной тишине и не свихнуться?

– Да, согласен, именно на этапах Кубка России нет людей. Причина: плотно медийкой этих стартов не занимаются. Все привыкли, что этот турнир проводится в тишине. Могут быть где-то точечные новости, но это не помогает собрать людей на трибунах, приходит 5-10 человек.

С новыми стартами, о которых я говорил, ситуация значительно лучше. Эти турниры – коммерческие. Там больше денег от спонсоров, больше рассказов про соревнования, за счет этого людей удается привлечь на трибуны.

– Что с призовыми? Как они изменились с 2022 года к сегодняшнему дню?

– На Кубке России осталось, как и было, на чемпионате призовые поднялись, но я бы не сказал, что намного. Конечно, на Кубке мира платят больше, но, чтобы хорошо заработать, надо все выигрывать.

Про себя могу сказать так: за год я зарабатываю столько же, сколько за последний сезон на Кубке мира.

– Есть ли что-то, что тебе очень нравится на внутренних стартах и то, чего им не хватает?

– Хотелось бы, чтобы на Кубке и чемпионате России собирались зрители, организовывались пресс-конференции и так далее, чтобы люди слышали, видели и приходили. Все остальное меня дома устраивает, – сказал серебряный призер Пекина-2022 Данил Садреев.