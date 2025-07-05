Сергей Чепиков: «Без Большунова Олимпийские игры в лыжных гонках будут смотреться очень скучно»

Чепиков считает, что без Большунова лыжные гонки на Олимпиаде будут скучными.

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт написал , что, по его мнению, у Александра Большунова нет шансов поехать в Милан-2026 из-за связи с армией.

«Они пытаются нас загнать в какие-то рамки и выставить определенные условия. Без Большунова Олимпийские игры в лыжных гонках будут смотреться очень скучно.

Уверен, что многие норвежские болельщики хотят, чтобы была здоровая конкуренция и наша лыжная сборная выступала в полном составе.

Еще время есть, и надеюсь, что спортивная политика переменит свое направление, а наша команда будет выступать в полном составе», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.