Сергей Чепиков: «Без Большунова Олимпийские игры в лыжных гонках будут смотреться очень скучно»
Чепиков считает, что без Большунова лыжные гонки на Олимпиаде будут скучными.
Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт написал, что, по его мнению, у Александра Большунова нет шансов поехать в Милан-2026 из-за связи с армией.
«Они пытаются нас загнать в какие-то рамки и выставить определенные условия. Без Большунова Олимпийские игры в лыжных гонках будут смотреться очень скучно.
Уверен, что многие норвежские болельщики хотят, чтобы была здоровая конкуренция и наша лыжная сборная выступала в полном составе.
Еще время есть, и надеюсь, что спортивная политика переменит свое направление, а наша команда будет выступать в полном составе», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РБ Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости