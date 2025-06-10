Филиппов о нейтральном статусе: «Недавно с таксистом разговорились, он включил пластинку про предателей. Я ему простым языком обрисовал расклады – и он сразу изменил мнение»
– Ты первый из россиян, кто отобрался в Милан. И по состоянию на сегодня, шансы есть только у нескольких фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.
– До того, как появились новости о нейтральном статусе от ISU, вообще думал: блин, я что, один туда поеду?
Но вроде бы набираем обороты. Да и в мире сейчас все так быстро меняется, что ничему не удивлюсь. Даже если мы вдруг все поедем под флагом. Это было бы круто.
Если у нас так и останется этот суперузкий круг – конечно, жаль спортсменов. У нас много тех, кто по уровню достоин быть на Олимпиаде.
– Ты не переживаешь, что комиссия МОК тебя в последний момент не допустит? Думаешь ли по 10 раз, прежде, чем выложить что-то в соцсетях?
– Не парюсь на этот счет. Я осторожен в высказываниях на политические темы, ни в каких структурах не состою, учусь в универе. Мне кажется, оснований не допустить меня просто нет.
– Наверняка видел вакханалию перед Парижем, не все поддержат твое участие на Олимпиаде в нейтральном статусе.
– К этому тоже готов. По-любому найдется кто-то, кто начнет высказывать какую-нибудь жесть. Особенно люди, которые много смотрят телевизор. Я встречал таких. Вот даже недавно с таксистом разговорились, он включил пластинку про предателей. Так я ему простым языком обрисовал расклады – и он сразу изменил мнение.
Но глобально, мне вообще неважно, что думают другие. Только семья, – сказал ски-альпинист Филиппов.
Не боится смерти и медведей. Первый из наших на Олимпиаде-2026 – кто он?