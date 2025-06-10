Филиппов о нейтральном статусе: «Недавно с таксистом разговорились, он включил пластинку про предателей. Я ему простым языком обрисовал расклады – и он сразу изменил мнение»

Никита Филиппов рассказал, как относится к критике из-за нейтрального статуса.

– Ты первый из россиян, кто отобрался в Милан. И по состоянию на сегодня, шансы есть только у нескольких фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.

– До того, как появились новости о нейтральном статусе от ISU, вообще думал: блин, я что, один туда поеду?

Но вроде бы набираем обороты. Да и в мире сейчас все так быстро меняется, что ничему не удивлюсь. Даже если мы вдруг все поедем под флагом. Это было бы круто.

Если у нас так и останется этот суперузкий круг – конечно, жаль спортсменов. У нас много тех, кто по уровню достоин быть на Олимпиаде.

– Ты не переживаешь, что комиссия МОК тебя в последний момент не допустит? Думаешь ли по 10 раз, прежде, чем выложить что-то в соцсетях?

– Не парюсь на этот счет. Я осторожен в высказываниях на политические темы, ни в каких структурах не состою, учусь в универе. Мне кажется, оснований не допустить меня просто нет.

– Наверняка видел вакханалию перед Парижем, не все поддержат твое участие на Олимпиаде в нейтральном статусе.

– К этому тоже готов. По-любому найдется кто-то, кто начнет высказывать какую-нибудь жесть. Особенно люди, которые много смотрят телевизор. Я встречал таких. Вот даже недавно с таксистом разговорились, он включил пластинку про предателей. Так я ему простым языком обрисовал расклады – и он сразу изменил мнение.

Но глобально, мне вообще неважно, что думают другие. Только семья, – сказал ски-альпинист Филиппов.

Не боится смерти и медведей. Первый из наших на Олимпиаде-2026 – кто он?