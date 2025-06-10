Австрийские двоеборцы лишились бронзы в эстафете на ЧМ-2019 из-за допинга в команде

Австрийский двоеборец Марио Зайдль признан виновным в кровяном допинге.

Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS ) со ссылкой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS ).

Аннулированы все результаты Зайдля, показанные с 6 октября 2016 года по 18 февраля 2017 года, а также с 19 февраля по 1 апреля 2019 года.

Таким образом, австрийская команда, в составе которой был Зайдль, лишилась бронзы в эстафете на чемпионате мира-2019 в Зеефельде. Медаль переходит сборной Японии.

Ранее австриец утверждал, что аномальные показатели его биологического паспорта объясняются гипогаммаглобулинемией – редким иммунным заболеванием, характеризующимся низким уровнем антител в крови.