Норвежские лыжники Ян Томас Йенссен и Фьюрен Рее получили травмы на сборе: первый во время катания на карте, второй во время игры в футбол
Два норвежских лыжника получили травмы во время сбора на Канарских островах.
Андреас Фьюрен Рее получил растяжение связок руки, играя в футбол, а также сильно ударился головой при падении (запнувшись о мяч). Перед этим он врезался в ворота во время поездки на лыжероллерах и сломал шлем.
Ян Томас Йенссен получил трещину или перелом ребра (степень повреждения точно неизвестна), неудачно покатавшись на машине для картинга. Йенссен завершил сбор досрочно и уехал домой.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Adressa
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