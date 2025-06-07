Норвежские лыжники Ян Томас Йенссен и Фьюрен Рее получили травмы на сборе: первый во время катания на карте, второй во время игры в футбол

Два норвежских лыжника получили травмы во время сбора на Канарских островах.

Андреас Фьюрен Рее получил растяжение связок руки, играя в футбол, а также сильно ударился головой при падении (запнувшись о мяч). Перед этим он врезался в ворота во время поездки на лыжероллерах и сломал шлем.

Ян Томас Йенссен получил трещину или перелом ребра (степень повреждения точно неизвестна), неудачно покатавшись на машине для картинга. Йенссен завершил сбор досрочно и уехал домой.