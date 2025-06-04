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Норвежский журналист Салтведт: «ЧМ превратился в настоящую катастрофу. Это поставит Норвегию в неловкое положение как лыжную нацию»

Норвежский журналист Салтведт назвал чемпионат мира в Тронхейме «катастрофой».

Ранее издание VG сообщило, организаторы ЧМ по лыжным видам спорта понесли убытки в размере 34 млн норвежских крон (около 2,9 млн евро). Соревнования проходили с 26 февраля по 9 марта без участия российских спортсменов.

«Чемпионат мира внезапно превратился из грандиозного успеха, в том числе и финансового, в настоящую катастрофу. Прямо сейчас никто не знает, что произошло и что пошло не так, но это изменит восприятие чемпионата как большого успеха и поставит Норвегию в неловкое положение как лыжную нацию.

Исключение России облегчило норвежцам и другим странам завоевание медалей, но я не думаю, что присутствие звездных российских спортсменов сильно повлияло бы на это экономическое фиаско.

Возможно, больше российских спонсоров внесли бы свой вклад, и, возможно, пришло бы несколько российских зрителей, но на этот раз, к сожалению, больше похоже на то, что норвежские организаторы сами навлекли на себя неприятности», – сказал журналист норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Ян Петтер Салтведт
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