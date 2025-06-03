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FIS ужесточит контроль за экипировкой прыгунов с трамплина. Теперь за нарушения будут выдаваться желтые и красные карточки

FIS будет выдавать желтые и красные карточки за нарушения экипировки у прыгунов.

После чемпионата мира-2025 в Тронхейме Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала расследование о манипуляциях с костюмами, в которые вшивался запрещенный материал.

От соревнований были отстранены пять норвежцев: олимпийские чемпионы Мариус Линдвик, Йоханн Андре Форфанг, Роберт Юханссон, призеры ЧМ Робин Педерсен и Кристоффер Сундаль. В апреле временное отстранение было снято. 

«Нам необходимо ввести более строгие процедуры контроля за экипировкой, а также контролирующий орган, который будет твердо обеспечивать соблюдение правил. Команды и зрители должны снова начать доверять FIS», – заявил Том Хильде, представитель Норвегии на заседании комитета FIS.

Он также объяснил систему желтых и красных карточек: «Если тебя дисквалифицируют во время соревнований, ты получаешь желтую карточку. По сути, это предупреждение. Если тебя дисквалифицируют еще раз, ты получаешь красную карточку и пропускаешь этап Кубка мира. Надеюсь, это заставит всех строже соблюдать правила».

На площадке контроля экипировки теперь всегда будут находиться два инспектора – до этого чаще всего инспектор был один. 

Менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Ян-Эрик Ольбю отметил, что красная карточка не только лишит спортсмена участия в этапе Кубка мира, но и сократит квоту его страны на соревнования.

«Время покажет, удастся ли FIS улучшить контроль. Команды должны быть уверены, что процедура проверки станет лучше, чем раньше. Мы должны быть уверены, что представителей всех стран будут проверять одинаково», – сказал Ольбю. 

«Мы жульничали». Катастрофа Норвегии на лыжном ЧМ – признание в техническом допинге

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NTB
Ян-Эрик Ольбю
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