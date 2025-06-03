Легков о Ковентри во главе МОК: «Надеюсь, что-то изменится в лучшую сторону, хотя я не думаю, что от нового президента что-то будет зависеть»

Легков считает, что Ковентри не повлияет на допуск российских спортсменов.

Кирсти Ковентри – двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве, в марте была избрана президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она вступит в должность 24 июня.

«Надежда умирает последней. Разговоров пока очень много, но это только разговоры. Надеюсь, что что-то изменится в лучшую сторону, хотя я не думаю, что что-то от нового президента будет зависеть. У нас все равно все зависят друг от друга – я имею в виду в плане отношений между европейскими странами», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне Александр Легков .

На данный момент МОК рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований в нейтральном статусе, однако в отдельных видах спорта они по-прежнему не имеют возможности выступать.