Савелий Коростелев: «Положительно отношусь к соперничеству с Большуновым – это только подогревает интерес. Верю, что могу стать лучше»

Лыжник Савелий Коростелев заявил о желании стать лучше Александра Большунова.

«Положительно отношусь к соперничеству с Большуновым – это только подогревает интерес. Верю, что могу стать лучше.

Все хотят быть первыми, это естественно. Саша (Большунов) хочет быть лучшим, и я тоже. И Серега Устюгов такой же. Мы все стремимся к этому», – сказал Коростелев .