Савелий Коростелев: «Положительно отношусь к соперничеству с Большуновым – это только подогревает интерес. Верю, что могу стать лучше»
Лыжник Савелий Коростелев заявил о желании стать лучше Александра Большунова.
«Положительно отношусь к соперничеству с Большуновым – это только подогревает интерес. Верю, что могу стать лучше.
Все хотят быть первыми, это естественно. Саша (Большунов) хочет быть лучшим, и я тоже. И Серега Устюгов такой же. Мы все стремимся к этому», – сказал Коростелев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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