Йохауг подтвердила, что не выступит на Олимпиаде-2026: «Мне нужно проводить больше времени с семьей»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг подтвердила, что не выступит на Олимпиаде-2026.

Йохауг 36 лет, она четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам. В прошлом сезоне она возобновляла карьеру после двухлетнего перерыва и рождения дочери.

Зимние Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года.

«Возвращение в команду этой зимой стало настоящим приключением, но несмотря на мою любовь к лыжам, я чувствую огромную потребность проводить больше времени со своей семьей.

С нетерпением жду возможности поболеть за команду с трибун Кортины и хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживал меня на в моем возвращении.

Особая благодарность моей второй половинке [Нильсу Якобу Хоффу]. Без тебя этого бы не произошло», – написала Йохауг в соцсети.

Как же здорово, что Йохауг вернулась: возродила женские лыжи, пусть и не победила