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Михаил Дегтярев: «Я вырос на Волге, занимался водными лыжами, вейкбордом. Сегодня некогда, но если позовут – почему нет»

Михаил Дегтярев рассказал, что занимался водными лыжами.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) ранее передал профессиональный катер сборной России по воднолыжному спорту.

«Я вырос на Волге, занимался этим делом – водными лыжами, вейкбордом. Где-то даже есть фотографии. Это было давно, сегодня этим заниматься некогда, но если позовут – почему нет. Все мы люди», – сказал Дегтярев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoМихаил Дегтярев
ОКР
Министерство спорта России
вейкбординг
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