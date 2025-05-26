Михаил Дегтярев: «Я вырос на Волге, занимался водными лыжами, вейкбордом. Сегодня некогда, но если позовут – почему нет»

Михаил Дегтярев рассказал, что занимался водными лыжами.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) ранее передал профессиональный катер сборной России по воднолыжному спорту.

«Я вырос на Волге, занимался этим делом – водными лыжами, вейкбордом. Где-то даже есть фотографии. Это было давно, сегодня этим заниматься некогда, но если позовут – почему нет. Все мы люди», – сказал Дегтярев .