Дмитрий Губерниев: «Заместителем Вяльбе я не буду, это невозможно. Дело не только в ней, а во всей верхушке ФЛГР – там работают непрофессионалы»

Дмитрий Губерниев назвал руководителей ФЛГР непрофессионалами.

Ранее призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский высказался о желании Губерниева возглавить Федерацию лыжных гонок России: «Пока я не вижу Дмитрия на этом посту. Может быть, ему стоит стать замом Елены Вяльбе».

Выборы президента ФЛГР пройдут в 2026 году. Вяльбе возглавляет организацию с 2010-го.

«Я уважаю Сашу, он мой близкий товарищ, но я не могу быть заместителем у человека, который должен уйти. Дело не только в Елене Валерьевне, а во всей верхушке ФЛГР. Там работают непрофессионалы, а я приду с командой, которая выведет наши лыжи на космический уровень. Заместителем Вяльбе я не буду, это невозможно.

Есть такой дяденька [Игорь] Беломестнов, он плотно работает с Еленой Валерьевной по организации соревнований. Если Вяльбе можно оставить укрывать спортсменов пледами, что у нее хорошо получается, то Беломестнов может быть сторожем офиса ФЛГР, где я буду руководить. И то, мне кажется, даже помощником сторожа», – сказал комментатор.