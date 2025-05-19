Тереза Йохауг через неделю ответит на вопрос, будет ли она выступать на Олимпиаде в Милане

26 мая Тереза Йохауг ответит на вопрос, будет ли она выступать на Олимпиаде-2026.

Об этом сообщил менеджер лыжницы Йорн Эрнст. 36-летняя Йохауг возобновила карьеру после двухлетнего перерыва, чтобы принять участие в чемпионате мира 2025 года в Тронхейме. Там она завоевала три серебра и бронзу. Норвежская лыжница является четырехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира.