Тереза Йохауг через неделю ответит на вопрос, будет ли она выступать на Олимпиаде в Милане
26 мая Тереза Йохауг ответит на вопрос, будет ли она выступать на Олимпиаде-2026.
Об этом сообщил менеджер лыжницы Йорн Эрнст.
36-летняя Йохауг возобновила карьеру после двухлетнего перерыва, чтобы принять участие в чемпионате мира 2025 года в Тронхейме. Там она завоевала три серебра и бронзу.
Норвежская лыжница является четырехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
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