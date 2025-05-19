  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Тереза Йохауг через неделю ответит на вопрос, будет ли она выступать на Олимпиаде в Милане
5

Тереза Йохауг через неделю ответит на вопрос, будет ли она выступать на Олимпиаде в Милане

26 мая Тереза Йохауг ответит на вопрос, будет ли она выступать на Олимпиаде-2026.

Об этом сообщил менеджер лыжницы Йорн Эрнст. 

36-летняя Йохауг возобновила карьеру после двухлетнего перерыва, чтобы принять участие в чемпионате мира 2025 года в Тронхейме. Там она завоевала три серебра и бронзу. 

Норвежская лыжница является четырехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
logoсборная Норвегии жен
logoОлимпиада-2026
logoТереза Йохауг
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Норвежский эксперт о продолжении карьеры Йохауг: «Чем дольше она тянет, тем выше шанс, что это снова закончится почти-чемпионством»
16 мая, 06:20
Елизавета Маслакова: «Всегда восхищалась Йохауг, она для меня просто нечто. Отречься от всего и вернуться обратно – невероятно»
513 мая, 08:35
Йохауг о продолжении карьеры: «Не чувствую себя готовой принимать решение о будущем прямо сейчас»
325 апреля, 11:17
Главные новости
Елена Вяльбе: «Надеемся, что проведем сборы в Италии и Австрии. Сейчас достаточно сложно получить визы»
3сегодня, 11:00
Вяльбе о желании Губерниева возглавить ФЛГР: «Что значит, буду ли я противодействовать? Все, кого регионы выдвинут, будут выбираться»
сегодня, 10:40
Проект календаря Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
19сегодня, 05:40
Линн Сван: «С трудом представляю, что буду выступать в 2030 году. Сейчас я на грани: с одной стороны, голодна до победы, с другой – теряю веру в спорт»
вчера, 09:01
Дмитрий Губерниев: «Заместителем Вяльбе я не буду, это невозможно. Дело не только в ней, а во всей верхушке ФЛГР – там работают непрофессионалы»
55вчера, 08:55
Дмитрий Губерниев: «Когда я возглавлю ФЛГР, лыжники, которые ведут блоги, телеграм-каналы, соцсети, будут поощряться за это призовыми»
1817 мая, 13:37
Лыжница Шибекина: «Мне всегда нравилось наблюдать за передвижениями Латыпова по трассе – как он классно проходит повороты, его техника»
17 мая, 11:51
Екатерина Шибекина: «Каждый спортсмен хочет поехать на Олимпиаду, но там ограниченное количество мест. Для начала выступить бы на молодежном первенстве мира»
17 мая, 11:24
Сорин о сборе своей группы в Турции: «Провели все, что запланировали, сделали достаточно хороший объем для этого периода подготовки»
16 мая, 19:57
Норвежский эксперт о продолжении карьеры Йохауг: «Чем дольше она тянет, тем выше шанс, что это снова закончится почти-чемпионством»
16 мая, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1030 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1225 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
87 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51