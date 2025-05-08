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Черноусов развелся с биатлонисткой Гаспарин: «После 10 лет вместе мы пришли к такому решению»

Илья Черноусов развелся с биатлонисткой Селиной Гаспарин.

– У вас действительно двойная фамилия – Черноусов-Гаспарин?

– Да, через дефис. Для спорта осталась Черноусов, так было проще.

– Есть какие-то юридические резоны иметь двойную?

– Да нет, тогда просто так решили. Хотя были большие сложности с оформлением – в Швейцарии в то время отменяли двойные фамилии, и в итоге получилось так, что в стране я сейчас чуть ли не единственный, у кого двойная.

Когда выходил этот закон, я еще не был гражданином Швейцарии, поэтому на меня он не распространялся. Забавно: у моих детей фамилия Черноусов; а у будущих станет Черноусов-Гаспарин. Переделывать документы обратно – муторно, их слишком много, да и мне не мешает.

Супруга (правда, уже бывшая) – просто Черноусова. Там такая система: в паспорте можно написать все что хочешь, хоть фамилию бабушки – это не как в России. А в главных документах будет официальная фамилия. Паспорт не является там ключевым документом.

– Вы сказали: бывшая супруга.

– Ну, так получилось, да. После 10 лет вместе мы пришли к такому решению. Особо не афишировали, это личная жизнь. У нас общие дети, и на этом уровне мы с Селиной поддерживаем отношения, – рассказал бронзовый призер Сочи-2014 по лыжным гонкам.

Интервью Ильи Черноусова: он тренирует Лихтенштейн, но рад вернуться в Россию

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoИлья Черноусов
лыжные гонки
logoСелина Гаспарин
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