Олимпийская чемпионка Ступак о желании стать депутатом: «Я понимаю, что можно привнести в развитие спорта в Коми. Для меня всегда было важным оставить после себя след»

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак объяснила, почему идет в политику.

Ранее сообщалось , что 30-летняя лыжница планирует избираться в депутаты Государственного совета Коми. Она выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России».

«Друзья, я родилась и выросла в Республике Коми, и медали я тоже всегда зарабатывала не только для себя и страны, но и для своей Республики.

Да, я баллотируюсь на пост депутата. Важные моменты:

1. В случае победы это будет работа на общественных началах.

2. Я не закончила спортивную карьеру. Я тренируюсь и буду продолжать выступать!

3. Я знаю спорт изнутри, но самое главное – я понимаю, что можно привнести в развитие спорта в Республике.

Главный вопрос, который сейчас всех волнует: «Для чего я это делаю?»

Отвечаю: для меня всегда было важным оставить после себя след. И даже если этот след будет хоть и мал, но ценен для подрастающего поколения, то я уже буду счастлива. Я хочу внести свой вклад в развитие своей Республики. Это мое личное желание», – написала Ступак в своем телеграм-канале.