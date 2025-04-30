Олимпийская чемпионка Ступак о желании стать депутатом: «Я понимаю, что можно привнести в развитие спорта в Коми. Для меня всегда было важным оставить после себя след»
Ранее сообщалось, что 30-летняя лыжница планирует избираться в депутаты Государственного совета Коми. Она выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России».
«Друзья, я родилась и выросла в Республике Коми, и медали я тоже всегда зарабатывала не только для себя и страны, но и для своей Республики.
Да, я баллотируюсь на пост депутата. Важные моменты:
1. В случае победы это будет работа на общественных началах.
2. Я не закончила спортивную карьеру. Я тренируюсь и буду продолжать выступать!
3. Я знаю спорт изнутри, но самое главное – я понимаю, что можно привнести в развитие спорта в Республике.
Главный вопрос, который сейчас всех волнует: «Для чего я это делаю?»
Отвечаю: для меня всегда было важным оставить после себя след. И даже если этот след будет хоть и мал, но ценен для подрастающего поколения, то я уже буду счастлива. Я хочу внести свой вклад в развитие своей Республики. Это мое личное желание», – написала Ступак в своем телеграм-канале.
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