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Олимпийская чемпионка по лыжам Юлия Ступак планирует баллотироваться в депутаты Государственного совета Коми

Ступак планирует избираться в депутаты Государственного совета Республики Коми.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России».

Ступак указана в числе кандидатов от Ираельской территориальной группы № 5 на официальном портале предварительного голосования.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: сайт «Единой России»
Политика
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