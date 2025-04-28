Олимпийская чемпионка по лыжам Юлия Ступак планирует баллотироваться в депутаты Государственного совета Коми

Ступак планирует избираться в депутаты Государственного совета Республики Коми.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России».

Ступак указана в числе кандидатов от Ираельской территориальной группы № 5 на официальном портале предварительного голосования.