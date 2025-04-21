Депутат Журова: «В вопросе возвращения российских спортсменов все зависит от мирного соглашения. Если оно будет подписано, федерации не посмеют отказать»
В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать россиян к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов. Однако многие федерации не допускают спортсменов даже под нейтральным флагом.
«Несомненно, этим летом последуют какие-то рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по статусу российских спортсменов. Но мы же понимаем, что не все зимние федерации будут беспрекословно выполнять их.
В вопросе возвращения российских спортсменов все в первую очередь зависит не от мнения [нового президента МОК] Кирсти Ковентри, а от мирного соглашения. Если оно будет подписано в скором времени, тогда никакие федерации не посмеют отказать в допуске россиян.
Если не будет подписано, тогда многие федерации не будут возвращать наших спортсменов до окончания СВО, несмотря ни на какое мнение Ковентри», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
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