  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Депутат Журова: «В вопросе возвращения российских спортсменов все зависит от мирного соглашения. Если оно будет подписано, федерации не посмеют отказать»
15

Депутат Журова: «В вопросе возвращения российских спортсменов все зависит от мирного соглашения. Если оно будет подписано, федерации не посмеют отказать»

Журова считает, что возвращение российских атлетов зависит от мирного соглашения.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать россиян к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов. Однако многие федерации не допускают спортсменов даже под нейтральным флагом.

«Несомненно, этим летом последуют какие-то рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по статусу российских спортсменов. Но мы же понимаем, что не все зимние федерации будут беспрекословно выполнять их.

В вопросе возвращения российских спортсменов все в первую очередь зависит не от мнения [нового президента МОК] Кирсти Ковентри, а от мирного соглашения. Если оно будет подписано в скором времени, тогда никакие федерации не посмеют отказать в допуске россиян.

Если не будет подписано, тогда многие федерации не будут возвращать наших спортсменов до окончания СВО, несмотря ни на какое мнение Ковентри», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoКирсти Ковентри
logoМОК
logoСветлана Журова
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Губерниев про слова Даугавиньша о России на ОИ: «Насрать на него десять куч. Думаю, Трамп точно прислушается к мнению этого латышского парня, а президент МОК уже вылетает на аудиенцию»
1518 апреля, 15:59
Депутат Журова о словах Даугавиньша про Россию на ОИ: «Шантаж. С другой стороны, латвийский закон запрещает командам встречаться с нашими сборными. Наказание грозит серьезное»
518 апреля, 15:18
Светлана Журова: «Норвежцы против возвращения России на Олимпийские игры, потому что понимают: спортсмены заберут медали в лыжных гонках»
716 апреля, 07:23
Главные новости
Михаил Дегтярев: «В России не хватает тренеров и спортивных инструкторов. Предложили президенту в этом году начать программу «Земский тренер»
2028 минут назад
Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения: «Желаю, чтобы в следующем году она отметила спокойно в кругу друзей, семьи, потому что уже будет в отставке»
79вчера, 14:47
Ольга Зайцева: «Вяльбе – топовый руководитель, мне она очень нравится. Всегда считала ее человеком, с которого надо брать пример»
9вчера, 10:42
Ольга Зайцева: «Пусть Клэбо пока остается рекордсменом. Будут и другие соревнования, где российские спортсмены себя покажут»
1вчера, 10:35
Чепалова о трассе в Тоблахе: «Я там бегала, эту трассу называла всегда, что она против шерсти»
519 апреля, 14:45
Михаил Дегтярев: «Будем делать из Турции сильную зимнюю спортивную державу. Горы есть, стадионы есть, снег, наверное, тоже есть»
11019 апреля, 13:30
Дмитрий Губерниев: «Год до выборов главы ФЛГР, но уже ясно, кто выведет наши лыжи на космический уровень. Программа готова, спонсоров хоть отбавляй»
2519 апреля, 10:40
FIS о wild card для российских лыжников на Олимпиаду-2026: «Не можем заниматься этим вопросом на основе предположений»
18 апреля, 13:47
Вяльбе о санкциях Зеленского против нее: «Мне все равно»
418 апреля, 13:13
Халварссон будет готовиться к олимпийскому сезону отдельно от сборной Швеции
118 апреля, 06:32
Ко всем новостям
Последние новости
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
87 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26