Депутат Журова: «В вопросе возвращения российских спортсменов все зависит от мирного соглашения. Если оно будет подписано, федерации не посмеют отказать»

Журова считает, что возвращение российских атлетов зависит от мирного соглашения.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК ) рекомендовал допускать россиян к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов. Однако многие федерации не допускают спортсменов даже под нейтральным флагом.

«Несомненно, этим летом последуют какие-то рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по статусу российских спортсменов. Но мы же понимаем, что не все зимние федерации будут беспрекословно выполнять их.

В вопросе возвращения российских спортсменов все в первую очередь зависит не от мнения [нового президента МОК] Кирсти Ковентри, а от мирного соглашения. Если оно будет подписано в скором времени, тогда никакие федерации не посмеют отказать в допуске россиян.

Если не будет подписано, тогда многие федерации не будут возвращать наших спортсменов до окончания СВО, несмотря ни на какое мнение Ковентри», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.