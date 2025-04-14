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Оргкомитет Олимпиады-2026 в Милане представил дизайн олимпийского факела

Оргкомитет Олимпиады-2026 представил дизайн олимпийских факелов.

Факел Олимпийских игр выполнен в синем цвете, факел Паралимпиады – в бронзовом. 

«Простой дизайн факела призван подчеркнуть пламя, истинную суть эстафеты олимпийского огня. Идея состоит в том, чтобы направить фокус на пламя, оставив сам факел на заднем плане», – говорится сообщении пресс-службы оргкомитета. 

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо, Паралимпиада – с 6 по 15 марта.

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Опубликовала: Мария Величко
Источник: Милан-2026
эстафета олимпийского огня
logoОлимпиада-2026
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