Оргкомитет Олимпиады-2026 в Милане представил дизайн олимпийского факела
Оргкомитет Олимпиады-2026 представил дизайн олимпийских факелов.
Факел Олимпийских игр выполнен в синем цвете, факел Паралимпиады – в бронзовом.
«Простой дизайн факела призван подчеркнуть пламя, истинную суть эстафеты олимпийского огня. Идея состоит в том, чтобы направить фокус на пламя, оставив сам факел на заднем плане», – говорится сообщении пресс-службы оргкомитета.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо, Паралимпиада – с 6 по 15 марта.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Милан-2026
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