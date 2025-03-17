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Юрий Бородавко: «У Большунова проблемы со спиной. Наш медицинский корпус делает все, чтобы вернуть его в рабочее состояние»

Юрий Бородавко высказался о проблемах со здоровьем у Александра Большунова.

Сегодня Большунов пропустил классическую «разделку» на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Сыктывкаре. 23 марта марта в столице Республики Коми пройдет классический масс-старт на 50 км в рамках чемпионата страны.

«Надеемся, к чемпионату Большунов уже будет стоять на старте. Есть лимитирующий фактор, который не позволил Александру выйти на старт. Наш медицинский корпус сейчас старается делать все для того, чтобы его вернуть в рабочее состояние.

У Большунова проблемы со спиной. В спорте есть сколько угодно факторов, которые могут повлиять на такую травму. У Саши могло быть одно неосторожное движение или он резко дернул, развернул, а может, это было какое-то падение. Все что угодно может вызвать травму спины.

С чем связываю сложный сезон в плане травм? Вообще важно отметить, что вирусное заболевание коснулось не только Большунова, а вообще всех. К сожалению, в начале сезона болезнь очень крепко зацепила Александра. Может, уже иммунитет немножко надорван большими нагрузками. Может быть, Александр не сумел полностью соблюсти меры предосторожности и где-то зацепил серьезный вирус.

Если говорить про паузу для восстановления, то мы уже это много раз проходили: век спортсмена скоротечный, поэтому он должен постоянно находиться в тонусе, за исключением болезненных состояний», – сказал тренер Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoЮрий Бородавко
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
чемпионат России
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
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