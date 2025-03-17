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Юрий Бородавко: «Большунов почувствовал недомогание, было принято решение не стартовать сегодня. Дальше – будет зависеть от его состояния»

Юрий Бородавко объяснил, почему Большунов пропустил «разделку» на Кубке России.

Сегодня в Сыктывкаре прошла классическая гонка с раздельным стартом на 10 км. Победу одержал Савелий Коростелев.

«Саша почувствовал недомогание. Вчера задергался он. Поэтому было принято решение не стартовать сегодня.

Что касается следующих стартов, все будет зависеть от состояния Большунова. Если все будет хорошо со здоровьем, далее Саша выступит в гонке на 50 километров на чемпионате России», – сказал Бородавко.

22-23 марта в Сыктывкаре состоятся гонки на 50 км в рамках чемпионата России.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЮрий Бородавко
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
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