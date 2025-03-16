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  • Юрий Бородавко: «Неделю назад у Большунова было хорошее физическое состояние. Надеюсь, что оно сохранилось»
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Юрий Бородавко: «Неделю назад у Большунова было хорошее физическое состояние. Надеюсь, что оно сохранилось»

Тренер Александра Большунова высказался о четвертом месте лыжника в спринте.

16 марта Большунов остановился в шаге от пьедестала на этапе Кубка России в Сыктывкаре. Победил Александр Терентьев, второе место занял Владислав Осипов, третье – Александр Бакуров.

«Александр – максималист и всегда выходит бороться за победу. К сожалению, не всегда получается. Скорее всего, повлияли некоторые факторы. Пока не общался с Александром, не могу сказать какие. Но он прошел драматично полуфинал. Была напряженная борьба в финале. И Осипов, и Бакуров показали хорошее состояние и заняли высокие места.

Буквально неделю назад у Саши было хорошее физическое состояние. Надеюсь, что оно сохранилось», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Александр Бакуров
Владислав Осипов
logoАлександр Большунов
logoЮрий Бородавко
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
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