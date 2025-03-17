Ардашев о втором месте в «разделке»: «Расстройство от того, что проиграл лидеру 30 секунд. Коростелев сегодня был в отдельной лиге»
Лыжники выступили в классической гонке на 10 км на Кубке России в Сыктывкаре. Победу одержал Савелий Коростелев, вторым стал Сергей Ардашев, уступивший победителю 29 секунд, третьим – Алексей Червоткин (34,8).
«С какой-то стороны вроде бы и доволен, медаль все-таки, давно не было личной медали. А недоволен тем, что очень много проиграл. Вроде четко шел, контролировал, начал на втором кругу отыгрывать, а потом резко «обрубил» и ничего не смог сделать, еле доходил. Доволен тем, что не так сильно проиграл финишную прямую, как у меня это бывает.
Больше всего расстройство от того, что я проиграл лидеру 30 секунд. Можно сказать, что Савелий сегодня был в отдельной лиге, потому что 30 секунд на 10 км – провал. И мощь с его стороны, и провал с нашей», – сказал Ардашев.
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