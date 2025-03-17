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Немка Натали Армбрустер выиграла общий зачет Кубка мира по лыжному двоеборью

Немка Натали Армбрустер стала победителем общего зачета Кубка мира-2024/25 по лыжному двоеборью.

16 марта завершились соревнования женского сезона. Армбрустер набрала 1130 очков и опередила норвежку Иду Мари Хаген (1042).

Третье место заняла японка Харука Касаи (1029), четвертое – ее сестра Юна Касаи (854), пятое – норвежка Гида Вествол Хансен (842).

Армбрустер 19 лет, она трехкратный серебряный призер чемпионатов мира, а также первая представительница Германии, выигравшая общий зачет КМ.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Гида Вествол Хансен
Ида Мари Хаген
logoсборная Германии жен
двоеборье
logoсборная Норвегии жен
Натали Армбрустер
logoсборная Японии жен
Харука Касаи
Юна Касаи
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