Немка Натали Армбрустер выиграла общий зачет Кубка мира по лыжному двоеборью

Немка Натали Армбрустер стала победителем общего зачета Кубка мира-2024/25 по лыжному двоеборью.

16 марта завершились соревнования женского сезона. Армбрустер набрала 1130 очков и опередила норвежку Иду Мари Хаген (1042).

Третье место заняла японка Харука Касаи (1029), четвертое – ее сестра Юна Касаи (854), пятое – норвежка Гида Вествол Хансен (842).

Армбрустер 19 лет, она трехкратный серебряный призер чемпионатов мира, а также первая представительница Германии, выигравшая общий зачет КМ.