Немка Натали Армбрустер выиграла общий зачет Кубка мира по лыжному двоеборью
Немка Натали Армбрустер стала победителем общего зачета Кубка мира-2024/25 по лыжному двоеборью.
16 марта завершились соревнования женского сезона. Армбрустер набрала 1130 очков и опередила норвежку Иду Мари Хаген (1042).
Третье место заняла японка Харука Касаи (1029), четвертое – ее сестра Юна Касаи (854), пятое – норвежка Гида Вествол Хансен (842).
Армбрустер 19 лет, она трехкратный серебряный призер чемпионатов мира, а также первая представительница Германии, выигравшая общий зачет КМ.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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