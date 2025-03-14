Йохауг заявила, что муж убеждает ее выступить на Олимпиаде-2026: «Не думаю, что у него получится»
Тереза Йохауг заявила, что муж уговаривает ее выступить на Олимпиаде-2026.
36-летняя норвежская лыжница намерена завершить карьеру в конце сезона. Она замужем за олимпийским чемпионом по гребле Нильсом Якобом Хоффом.
– Дома он агитирует меня [участвовать в Олимпиаде].
– Получится ли у него?
– Нет, я так не думаю, – ответила 14-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг.
На ЧМ-2025 в Тронхейме лыжница завоевала три серебра и одну бронзу. Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Как же здорово, что Йохауг вернулась: возродила женские лыжи, пусть и не победила
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
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