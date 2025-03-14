  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Йохауг заявила, что муж убеждает ее выступить на Олимпиаде-2026: «Не думаю, что у него получится»
4

Йохауг заявила, что муж убеждает ее выступить на Олимпиаде-2026: «Не думаю, что у него получится»

Тереза Йохауг заявила, что муж уговаривает ее выступить на Олимпиаде-2026.

36-летняя норвежская лыжница намерена завершить карьеру в конце сезона. Она замужем за олимпийским чемпионом по гребле Нильсом Якобом Хоффом.

– Дома он агитирует меня [участвовать в Олимпиаде].

– Получится ли у него?

– Нет, я так не думаю, – ответила 14-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг.

На ЧМ-2025 в Тронхейме лыжница завоевала три серебра и одну бронзу. Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Как же здорово, что Йохауг вернулась: возродила женские лыжи, пусть и не победила

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
logoсборная Норвегии жен
logoОлимпиада-2026
лыжные гонки
logoТереза Йохауг
Нильс Якоб Хофф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Главные новости
«Основная проблема не в Вяльбе, а в FIS. Восстановление не зависит только от позиции лыжных гонок». Депутат Свищев о недопуске россиян
1сегодня, 20:02
Йоханнес Клэбо: «Я всю неделю провел в «аварийном» состоянии. Чувствовал себя психологически уставшим, словно меня переехал грузовик»
4сегодня, 19:20
Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Диггинс, Карл, Андерссон, Нисканен пробегут классическую «разделку» на 20 км
9сегодня, 18:24
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Нисканен, Амундсен, Крюгер, Лапалю, Гульберг, Ниенге, Ангер выступят в «разделке» классикой на 20 км
6сегодня, 18:09
Прыгунья с трамплина Ника Превц установила мировой рекорд, пролетев 236 метров
6сегодня, 14:59
Йонна Сундлинг пропустит этап Кубка мира в Холменколлене из-за простуды
11сегодня, 14:45
Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в супергиганте, Годжа – 2-я, Мирадоли – 3-я
сегодня, 13:47
Крафт о скандале с норвежцами на ЧМ: «Я всегда придерживался установленных правил с костюмами. Мы в команде стараемся быть честными»
3сегодня, 12:10
Норвежский журналист Салтведт: «Международному лыжному спорту, возможно, нужна Россия, но Вяльбе точно не нужна»
124сегодня, 11:44
Дмитрий Губерниев: «Конфликты Устюгова и Большунова – это движуха. Благодаря таким спортсменам лыжи вылезают из коротких штанишек безвестности»
8сегодня, 11:34
Ко всем новостям
Последние новости
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
18 февраля, 18:30