Йохауг заявила, что муж убеждает ее выступить на Олимпиаде-2026: «Не думаю, что у него получится»

Тереза Йохауг заявила, что муж уговаривает ее выступить на Олимпиаде-2026.

36-летняя норвежская лыжница намерена завершить карьеру в конце сезона. Она замужем за олимпийским чемпионом по гребле Нильсом Якобом Хоффом.

– Дома он агитирует меня [участвовать в Олимпиаде].

– Получится ли у него?

– Нет, я так не думаю, – ответила 14-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг .

На ЧМ-2025 в Тронхейме лыжница завоевала три серебра и одну бронзу. Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Как же здорово, что Йохауг вернулась: возродила женские лыжи, пусть и не победила