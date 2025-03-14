«Основная проблема не в Вяльбе, а в FIS. Восстановление не зависит только от позиции лыжных гонок». Депутат Свищев о недопуске россиян
С марта 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Елена Вяльбе возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России, а также Федерацию лыжных гонок в стране.
«Здесь основная проблема не в Елене Валерьевне, а в позиции FIS. FIS идет на поводу некоторых федераций, прежде всего скандинавских, прибалтийских, Украины, которые мутят воду и искусственно создают препятствия.
В FIS несколько видов спорта: горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд. Ситуация осложняется тем, что у нас несколько федераций, а у них одна. Поэтому восстановление не зависит только от позиции лыжных гонок. Не стоит искать виноватых», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.
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