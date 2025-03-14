Йонна Сундлинг пропустит этап Кубка мира в Холменколлене из-за простуды
Шведская лыжница Йонна Сундлинг пропустит этап Кубка мира в норвежском Холменколлене из-за простуды.
Соревнования пройдут с 15 по 16 марта. Сундлинг уже отправилась домой в Швецию.
Ранее стало известно, что в Холменколлене также не выступит шведка Фрида Карлссон.
Сундлинг 30 лет, она олимпийская чемпионка в спринте и семикратная чемпионка мира.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NTB
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