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Йонна Сундлинг пропустит этап Кубка мира в Холменколлене из-за простуды

Шведская лыжница Йонна Сундлинг пропустит этап Кубка мира в норвежском Холменколлене из-за простуды.

Соревнования пройдут с 15 по 16 марта. Сундлинг уже отправилась домой в Швецию.

Ранее стало известно, что в Холменколлене также не выступит шведка Фрида Карлссон.

Сундлинг 30 лет, она олимпийская чемпионка в спринте и семикратная чемпионка мира.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NTB
logoФрида Карлссон
logoсборная Швеции жен
лыжные гонки
logoЙонна Сундлинг
logoКубок мира
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