  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Клэбо, Валнес, Амундсен, Ниенге, Йохауг, Шлинн, Фоснес, Хайди Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Осло
0

Клэбо, Валнес, Амундсен, Ниенге, Йохауг, Шлинн, Фоснес, Хайди Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Осло

Клэбо и Йохауг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Осло.

Соревнования пройдут 15-16 марта. В программе этапа классическая «разделка» на 20 км и коньковая «разделка» на 10 км. 

Сборная Норвегии

Мужчины

Йоханнес Клэбо

Харальд Амундсен

Андреас Фьюрен Рее

Эрик Валнес

Пол Гульберг

Симен Хегстад Крюгер

Маттис Стенсхаген

Ян Томас Йенссен

Мартин Левстрем Ниенге

Эйрик Мюсен

Матиас Хольбек

Томас Моллестад

Юнас Вика

Эйнар Хедегарт

Женщины

Тереза Йохауг

Астрид Ойре Шлинн

Кристин Фоснес

Хедда Амундсен

Нура Саннесс

Лотта Венг

Каролине Симпсон-Ларсен

Милла Андреассен

Хайди Венг

Силье Теодорсен

Анне Кьерсти Калво

Хелене Марие Фоссесхолм

Ева Ингебригтсен

Эмма Мерк

Мали Эйднес Баккен

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Федерация лыжных гонок Норвегии
logoСимен Хегстад Крюгер
Эйнар Хедегарт
Силье Теодорсен
Томас Линнебо Моллестад
Кристин Фоснес
logoТереза Йохауг
Юнас Вика
Маттис Стенсхаген
logoХайди Венг
Эмма Мерк
logoЭрик Валнес
Ян Томас Йенссен
Нура Саннесс
Эйрик Мюсен
logoАстрид Ойре Шлинн
Хедда Амундсен
Матиас Хольбек
logoКубок мира
logoЙоханнес Клэбо
logoПол Гульберг
logoХаральд Амундсен
Андреас Фьюрен Рее
Милла Андреассен
logoЛотта Венг
logoХелене Марие Фоссесхолм
logoМартин Левстрем Ниенге
logoсборная Норвегии жен
Каролине Симпсон-Ларсен
logoсборная Норвегии
лыжные гонки
logoАнне Кьерсти Калво
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Главные новости
Якимушкин, Спицов и Денисов не выступят на этапе Кубка России в Сыктывкаре
сегодня, 14:34
Александр Тихонов: «Вяльбе – профессионал, она приняла федерацию абсолютно никакой и сделала из нее серьезную организацию. Но если Губерниева изберут, пусть попробует»
23сегодня, 14:01
Андерссон и Сундлинг выступят на Кубке мира в Холменколлене, Карлссон пропустит этап
9сегодня, 13:19
Наталья Коростелева: «Советов сын у меня не просит, уже большой и самодостаточный мальчик, но я очень сильно переживаю за него»
2сегодня, 11:49
Наталья Коростелева об участии сына в Играх: «Верим, что поедем на Олимпиаду, но многое зависит не от нас»
3сегодня, 11:41
Дмитрий Губерниев: «Я блистательно выиграю выборы президента Федерации лыжных гонок России. За три дня вместо тухляка в лыжах будет настоящая солнечная долина»
131сегодня, 09:20
Инспектор FIS о манипуляции норвежцев с костюмами: «Печальный день в истории прыжков с трамплина. Обман на высоком уровне»
29сегодня, 07:28
Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по лыжам в Осло
6сегодня, 06:45
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре
1сегодня, 06:35
Бородавко о пневмонии: «Чувствую себя хорошо, но небольшие симптомы болезни еще остались»
вчера, 20:33
Ко всем новостям
Последние новости
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
68 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30