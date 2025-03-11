Клэбо, Валнес, Амундсен, Ниенге, Йохауг, Шлинн, Фоснес, Хайди Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Осло
Клэбо и Йохауг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Осло.
Соревнования пройдут 15-16 марта. В программе этапа классическая «разделка» на 20 км и коньковая «разделка» на 10 км.
Сборная Норвегии
Мужчины
Андреас Фьюрен Рее
Маттис Стенсхаген
Ян Томас Йенссен
Мартин Левстрем Ниенге
Эйрик Мюсен
Матиас Хольбек
Томас Моллестад
Юнас Вика
Эйнар Хедегарт
Женщины
Тереза Йохауг
Астрид Ойре Шлинн
Кристин Фоснес
Хедда Амундсен
Нура Саннесс
Лотта Венг
Каролине Симпсон-Ларсен
Милла Андреассен
Хайди Венг
Силье Теодорсен
Анне Кьерсти Калво
Хелене Марие Фоссесхолм
Ева Ингебригтсен
Эмма Мерк
Мали Эйднес Баккен
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Федерация лыжных гонок Норвегии
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