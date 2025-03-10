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Елена Вяльбе: «Татарстан ездит на соревнования как сборная отдельного государства. Даже в Европе не все команды имеют столько обслуги»

Вяльбе сравнила лыжную команду Татарстана со сборной отдельного государства.

– Как мы знаем, с недавнего времени ряд ведущих лыжников представляют Татарстан. Нам очень хочется думать, что наша республика становится столицей лыжных гонок России. Как вы считаете, так ли это?

– Республика, на самом деле, нам очень помогла, когда, к сожалению, прекратилась программа в Архангельской области и наши лидеры остались у разбитого корыта. Казань взяла их под свое крыло. Причем на те же заработные платы, что немаловажно. Я за это безмерно благодарна, потому что понимаю – это очень серьезная нагрузка на Федерацию [лыжных гонок] Республики Татарстан. <...>

– Расскажите подробнее, как появился вариант с Татарстаном.

– Некоторые спортсмены сами звонили Ильшату Шаеховичу Фардиеву, несмотря на то что они не представляли республику. Я тоже звонила, просила поддержать, если есть возможность, потому что у нас нет таких регионов и такой сильной федерации, как в Татарстане.

Не могу сказать, что Ильшат Шаехович сам принял такое решение забрать всех спортсменов. Мы с ним общались, он сказал честно, что это непросто и что федерация вряд ли всех потянет, но он найдет спонсоров. Как он это в итоге сделал – я уже туда не вмешиваюсь.

Но все ребята, все девчонки довольны, ни у кого никаких проблем нет. Мы знаем, что если надо что-то кому-то докупить, будь то лыжи или велосипеды, республика все обеспечивает.

Мне кажется, Татарстан ездит на различные соревнования последние шесть лет как сборная команда отдельного государства. У них есть врачи, массажисты, аналитики, огромная группа сервиса и так далее. То есть это высокий уровень. Даже в Европе не все команды имеют столько обслуги, сколько Республика Татарстан, – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Татарстан в лыжах – как «Зенит» в футболе: собрал всех звезд и даже Большунова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Татар-информ
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