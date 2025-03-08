Бородавко о самочувствии: «Все показатели в норме, но до 11 марта надо пройти весь курс лечения»
Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о самочувствии.
Ранее Бородавко был госпитализирован с пневмонией в Казани, где проходит чемпионат страны по лыжным гонкам.
— Температура в норме, все показатели в норме, но до 11 марта надо пройти весь курс лечения.
— Вы наверное гонки там смотрите и постоянно на связи?
— Конечно. Это как отдых и лечение, — сказал Бородавко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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