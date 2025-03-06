Юрий Бородавко: «Нахожусь в Казани в больнице. Врачи говорят, что в среднем до полного выздоровления 10-14 дней»
Юрий Бородавко рассказал о самочувствии после госпитализации с пневмонией.
«Нахожусь в Казани в больнице. Сейчас чувствую себя на порядок лучше, чем в первый день. Квалифицированные врачи, хороший уход, полный контроль.
Дальше будут смотреть по состоянию, насколько организм будет справляться с болезнью.
Врачи говорят, что в среднем до полного выздоровления 10-14 дней. Но здесь будут смотреть по мере восстановления, если будут улучшения, можно переходить и на амбулаторное лечение, — сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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