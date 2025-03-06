Тренер сборной России Юрий Бородавко заболел воспалением легких. Его госпитализировали
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заболел воспалением легких.
Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Илья Трифанов.
«Хотелось бы пожелать крепчайшего здоровья Юрию Викторовичу Бородавко. Выяснилось, что заболел воспалением легких.
Желаем восстановления, выздоровления и крепкого‑крепкого здоровья», — сказал Трифанов.
Глава ФЛГР Елена Вяльбе рассказала, что Бородавко был госпитализирован.
«Он с пневмонией госпитализирован. Спасибо Татарстану, все под контролем!» – цитирует Вяльбе «Р-Спорт».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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