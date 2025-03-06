Тренер сборной России Юрий Бородавко заболел воспалением легких. Его госпитализировали

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заболел воспалением легких.

Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Илья Трифанов.

«Хотелось бы пожелать крепчайшего здоровья Юрию Викторовичу Бородавко. Выяснилось, что заболел воспалением легких.

Желаем восстановления, выздоровления и крепкого‑крепкого здоровья», — сказал Трифанов.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе рассказала, что Бородавко был госпитализирован.

«Он с пневмонией госпитализирован. Спасибо Татарстану, все под контролем!» – цитирует Вяльбе «Р-Спорт».