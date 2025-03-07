Йонна Сундлинг: «Понимала, что догоню Фоснес. Она неплохо сопротивлялась, но я чувствую себя довольно уверенно на финишном участке»

Йонна Сундлинг прокомментировала победу шведской команды в эстафете на ЧМ.

На старте четвертого этапа Швеция проигрывала Норвегии 37 секунд. Сундлинг – финишер шведской команды – отыграла у норвежки Кристин Фоснес 22 секунды на первых 700 метрах. После 3 км из 7,5 они сравнялись.

«Мое внимание было сконцентрировано только на движении вперед, и я не слишком задумывалась о том, сколько секунд осталось. Я планировала начать сильно, но не слишком. Понимала, что догоню, но не знала, когда именно.

Она [Фоснес] неплохо сопротивлялась, но я чувствую себя довольно уверенно на этом финишном участке», – приводит комментарий Сундлинг SVT.

«Что за суперженщина», – сказала про Сундлинг Эбба Андерсон.

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