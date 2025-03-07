Сергей Турышев: «У Устюгова поднялась температура до 38 градусов, есть проблемы с горлом, небольшой кашель. Ближайшие гонки он пропустит»

Лыжник Сергей Устюгов пропустит оставшиеся старты на чемпионате России.

8 марта на ЧР в Казани пройдут командные спринты, 9 марта – эстафеты. Ранее стало известно, что Устюгов заболел – он опубликовал в соцсети фото градусника с высокой температурой.

«У Сергея поднялась температура до 38 градусов, также есть проблемы с горлом, небольшой кашель. Он набрал достаточно неплохую форму, но, как известно, когда спортсмен набирает кондиции, иммунитет падает и могут возникнуть проблемы со здоровьем, что и случилось.

В любом случае он пропустит ближайшие гонки. К тренировочному процессу Сергей может приступить, как только полностью выздоровеет», – сказал главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев.