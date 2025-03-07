Савелий Коростелев: «Я моложе Большунова, у меня есть запас времени. Но мы точно поедем на Олимпиаду в следующем году, уверен в этом»

Коростелев считает, что российские лыжники точно поедут на Олимпиаду-2026.

Ранее Александр Большунов заявил, что у него нет мотивации на российские старты и его целью является выступление на Олимпиаде.

«Я не Большунов, я моложе его, и у меня есть запас времени. Но мы точно поедем на Олимпиаду в следующем году. Я уверен в этом», – сказал Савелий Коростелев.

Также он ответил на вопрос, планируют ли российские лыжники проводить сборы в Европе.

«У нас уже есть какие-то конкретные планы, предварительные наметки на следующий сезон уже потихоньку составляем. Так что да, планируются сборы в Италии. Уже летом в том числе», – приводит слова лыжника «Р-Спорт».

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