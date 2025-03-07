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Сергей Устюгов пропустит командный спринт на чемпионате России из-за болезни

Сергей Устюгов не выступит в командном спринте на чемпионате России в Казани.

Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов. 

«Составы на спринт‑эстафету видели? Устюгова нет. Приболел. Хороший был изначально дуэт с Мельниченко. Медальный. Сереге здоровья», – написал Романов в соцсети.

Сам лыжник в телеграм-канале показал градусник с температурой 38,6.

Командный спринт на ЧР пройдет 8 марта. 

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
чемпионат России
logoСергей Устюгов
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