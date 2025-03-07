Бывший канадский сноубордист попал в топ-10 самых разыскиваемых преступников ФБР. Награда за информацию о нем – 10 млн долларов

Бывший канадский сноубордист попал в топ-10 разыскиваемых преступников ФБР.

Райан Веддинг выступал за Канаду на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, где занял 24-е место в параллельном гигантском слаломе.

В 2010 году Веддинга арестовали и дали ему 4 года тюрьмы за продажу наркотиков.

Теперь же бывшего сноубордиста обвиняют в организации целой сети по продаже кокаина (речь идет о сотнях килограммов) из Колумбии в США и Канаду, а также в организации как минимум трех убийств и одной попытки убийства.

За любую информацию о Веддинге, которая приведет к его аресту, ФБР обещает награду в 10 миллионов долларов.

Сообщается, что сейчас, скорее всего, 43-летний Веддинг проживает в Мексике.