Бывший канадский сноубордист попал в топ-10 самых разыскиваемых преступников ФБР. Награда за информацию о нем – 10 млн долларов
Бывший канадский сноубордист попал в топ-10 разыскиваемых преступников ФБР.
Райан Веддинг выступал за Канаду на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, где занял 24-е место в параллельном гигантском слаломе.
В 2010 году Веддинга арестовали и дали ему 4 года тюрьмы за продажу наркотиков.
Теперь же бывшего сноубордиста обвиняют в организации целой сети по продаже кокаина (речь идет о сотнях килограммов) из Колумбии в США и Канаду, а также в организации как минимум трех убийств и одной попытки убийства.
За любую информацию о Веддинге, которая приведет к его аресту, ФБР обещает награду в 10 миллионов долларов.
Сообщается, что сейчас, скорее всего, 43-летний Веддинг проживает в Мексике.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: CNN
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