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  • Тихонов о 14-м золоте Клэбо на чемпионатах мира: «Все норвежцы – сопливые и астматики. Для меня существует только рекорд Вяльбе»
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Тихонов о 14-м золоте Клэбо на чемпионатах мира: «Все норвежцы – сопливые и астматики. Для меня существует только рекорд Вяльбе»

Александр Тихонов заявил, что не признает рекорды Клэбо в лыжных гонках.

Сегодня сборная Норвегии выиграла эстафету на чемпионате мира в Тронхейме, благодаря чему Йоханнес Клэбо стал рекордсменом среди мужчин по количеству золотых медалей чемпионатов мира.

На его счету 14 побед – он сравнялся с россиянкой Еленой Вяльбе и норвежкой Терезой Йохауг. Также Клэбо повторил достижение Вяльбе по количеству золота на одном ЧМ – 5 побед в 5 гонках. 

«Вообще не хочу говорить о норвежцах, они все сопливые и астматики. А что, не так, что ли? Они скупердяи, исчезающая нация. Для меня нет ни Клэбо, никого. Для меня существует только рекорд Вяльбе», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов

Лыжный ЧМ в одном фото: Клэбо улыбается прямо в гонке

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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