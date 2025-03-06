Светлана Журова: «Понятно, что Большунов хочет выступать на международном уровне. Не думаю, что это непатриотичная позиция»

Журова назвала понятным желание Большунова выступать на международной арене.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал об отсутствии мотивации на российские старты.

«Думаю, он имел в виду, что в плане конкуренции интереснее соревноваться за рубежом. Не думаю, что это была какая‑то непатриотичная позиция. В прошлом году он все выигрывал, даже норвежцы стали говорить, что он слишком легко побеждает.

На эмоциях можно сказать все что угодно. Понятно, что он хочет выступать на международном уровне. Думаю, он имел в виду, что выступать только на российских стартах – это мало для него, а не что он отказывается выступать на российских соревнованиях. Его любят болельщики, поддерживают, у Большунова безумная популярность», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

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