Маркус Крамер: «Конечно, я хочу поработать с Устюговым. Мне было бы приятно увидеть его как можно скорее»

Бывший тренер сборной России Крамер заявил, что хотел бы поработать с Устюговым.

Ранее Сергей Устюгов рассказал, что хотел бы тренироваться с Крамером в Италии. «Как появится возможность, я сразу туда уеду. Конечно, я хотел бы к Маркусу Крамеру, уехать к итальянцам и готовиться с ними», – говорил олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

— Хотели бы вы еще поработать с Устюговым?

— Конечно, я хочу поработать с ним. Мне было бы приятно увидеть его как можно скорее, — сказал Маркус Крамер.