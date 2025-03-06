Маркус Крамер: «Конечно, я хочу поработать с Устюговым. Мне было бы приятно увидеть его как можно скорее»
Бывший тренер сборной России Крамер заявил, что хотел бы поработать с Устюговым.
Ранее Сергей Устюгов рассказал, что хотел бы тренироваться с Крамером в Италии. «Как появится возможность, я сразу туда уеду. Конечно, я хотел бы к Маркусу Крамеру, уехать к итальянцам и готовиться с ними», – говорил олимпийский чемпион по лыжным гонкам.
— Хотели бы вы еще поработать с Устюговым?
— Конечно, я хочу поработать с ним. Мне было бы приятно увидеть его как можно скорее, — сказал Маркус Крамер.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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