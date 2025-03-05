Сергей Устюгов: «Хотел бы к Крамеру, уехать к итальянцам и готовиться с ними. Как появится возможность, сразу туда уеду»
Сергей Устюгов заявил, что хотел бы тренироваться с Маркусом Крамером в Италии.
Крамер работает с итальянскими лыжниками. Ранее он был тренером сборной России.
«Как появится возможность, я сразу туда уеду. Конечно, я хотел бы к Маркусу Крамеру, уехать к итальянцам и готовиться с ними. А пока есть региональная команда, я готовлюсь с ней, и у меня есть ответственность», – сказал Устюгов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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