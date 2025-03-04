Крюгер о самочувствии в «разделке»: «Думаю, у меня могла быть фибрилляция сердца. У меня такое было пару раз на тренировках»

Норвежский лыжник Симен Крюгер рассказал о проблемах с сердцем.

Сегодня Крюгер занял 41-е место в классической «разделке» на 10 км на чемпионате мира в Тронхейме. От победителя гонки Йоханнеса Клэбо он отстал почти на две с половиной минуты.

«Думаю, у меня могла быть фибрилляция сердца. У меня такое было пару раз на тренировках.

Меня уже проверяли на это раньше. Я не думаю, что это опасно», – заявил Крюгер после гонки.