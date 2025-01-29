Симен Хегстад Крюгер: «Хорошо быть немного андердогом перед ЧМ. Терять мне нечего, только выигрывать»
Симен Хегстад Крюгер считает себя андердогом перед чемпионатом мира-2025.
ЧМ-2025 в Тронхейме пройдет с 26 февраля по 9 марта.
«Хорошо быть немного андердогом перед ЧМ. Я чувствую, что сейчас в атакующей позиции. Терять мне нечего, только выигрывать.
Конечно, взять медаль на домашнем чемпионате мира – это многое для меня значит. Но не сказал бы, что моя карьера зависит от того, добьюсь я успеха в Тронхейме или же нет.
Для меня важнее помнить, что карьера – это не только про победы, а скорее про лыжные гонки. Понятно, что всегда очень хочется победить, но если не выходит – тоже ничего страшного», – сказал Крюгер.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: VG
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