  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Симен Хегстад Крюгер: «Хорошо быть немного андердогом перед ЧМ. Терять мне нечего, только выигрывать»
52

Симен Хегстад Крюгер: «Хорошо быть немного андердогом перед ЧМ. Терять мне нечего, только выигрывать»

Симен Хегстад Крюгер считает себя андердогом перед чемпионатом мира-2025.

ЧМ-2025 в Тронхейме пройдет с 26 февраля по 9 марта.

«Хорошо быть немного андердогом перед ЧМ. Я чувствую, что сейчас в атакующей позиции. Терять мне нечего, только выигрывать.

Конечно, взять медаль на домашнем чемпионате мира – это многое для меня значит. Но не сказал бы, что моя карьера зависит от того, добьюсь я успеха в Тронхейме или же нет.

Для меня важнее помнить, что карьера – это не только про победы, а скорее про лыжные гонки. Понятно, что всегда очень хочется победить, но если не выходит – тоже ничего страшного», – сказал Крюгер.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: VG
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoСимен Хегстад Крюгер
logoчемпионат мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Клэбо, Йохауг, Амундсен, Крюгер, Хайди Венг, Шлинн, Шистад, Валнес, Гульберг вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира-2025
4321 января, 13:14
Йохауг вернулась, а Клэбо... уйдет? Главное о лыжном сезоне – уже третьем без России
428 ноября 2024, 07:35
«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?
2023 июля 2023, 20:35
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Хагстрем и Далквист, Нисканен и Йоэнсуу, Амундсен и Лотта Венг пробегут командный спринт «классикой»
425 минут назад
Коростелев о затратах на сборы в Италии: «Выходит в хорошую копеечку. Оставим точные цифры без комментариев»
4сегодня, 08:01
Коростелев об отношении к российским лыжникам на сборе в Италии: «Все приветливые, здороваются. Никакого негатива нет»
4сегодня, 07:54
Норвегия закроет резервную и юниорские лыжные сборные из-за проблем с финансированием
51сегодня, 07:07
Зимние юношеские Олимпийские игры 2028 года пройдут в Доломитовых Альпах
сегодня, 06:56
Лыжи. Кубок мира. Эвен Нортуг и Валнес, Шаппа и Жув, Халварссон и Свенссон выступят с классическом командном спринте
1сегодня, 06:45
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартовал в ноябре, ЧР пройдет в марте
34сегодня, 06:11
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Конье
9сегодня, 06:10
Ишмуратова о сборе Большунова в Италии: «Начальник команды ЦСКА по зимним видам спорта подготовил документы, которые разрешают выезд за рубеж»
7сегодня, 00:23
Сорин о сборе лыжников своей группы в Италии: «Поездка за личные средства спортсменов, спонсоров. Нам надо периодически готовиться в европейских условиях»
3сегодня, 00:13
Ко всем новостям
Последние новости
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
826 января, 19:32
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Лапалю вышел на 3-е место
2126 января, 13:51
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Рекомендуем