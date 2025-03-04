Осипов о серебре в спринте: «Я не ожидал такого результата. На разминке чувствовал себя хорошо, но не думал ни о какой борьбе за награды»

Владислав Осипов назвал неожиданным серебро в спринте на чемпионате России.

Сегодня лыжник занял второе место в спринте классикой. Победил Сергей Устюгов, третьим стал Савелий Коростелев.

«Я не ожидал такого результата. На разминке я чувствовал себя хорошо, но не думал ни о какой борьбе за награды. Я уже был рад выходу в финал и действовал по ситуации. Было комфортно работать по всей дистанции. Тяжелее всего было на финише», — сказал Осипов .