Осипов о серебре в спринте: «Я не ожидал такого результата. На разминке чувствовал себя хорошо, но не думал ни о какой борьбе за награды»
Владислав Осипов назвал неожиданным серебро в спринте на чемпионате России.
Сегодня лыжник занял второе место в спринте классикой. Победил Сергей Устюгов, третьим стал Савелий Коростелев.
«Я не ожидал такого результата. На разминке я чувствовал себя хорошо, но не думал ни о какой борьбе за награды. Я уже был рад выходу в финал и действовал по ситуации. Было комфортно работать по всей дистанции. Тяжелее всего было на финише», — сказал Осипов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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